Нью-Йорк, США, 31 мая, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с решительным осуждением неудачного запуска военного спутника, который ранее провела КНДР. Об этом говорится в распространённом 31 мая комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Xie E/Global Look Press Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь резко осудил осуществленный КНДР запуск военного спутника», — отмечается в нём.

Дюжаррик указал, что любой запуск с использованием технологий баллистических ракет противоречит резолюциями Совбеза ООН.

Также представитель Генсека ООН призвал северокорейские власти прекратить такого рода запуски и снова начать диалог «для достижения цели устойчивого мира, а также полной и поддающейся контролю денуклеаризации Корейского полуострова».

Как передавало ИА Регнум, ранее японский телеканал NHK сообщил, что ракета или другие запущенные КНДР объекты не выходили в космос. Позднее в Пхеньяне заявили, что при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема во время запуска двигателя второй ступени ракеты-носителя. Также представители КНДР пообещали в ближайшее время повторить попытку запуска.

Затем в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля предположили, что, вероятнее всего, вторая попытка запуска спутника КНДР состоится до 11 июня.