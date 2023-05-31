Пхеньян, 31 мая, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Ракета или другие объекты, запущенные КНДР, не выходили в космическое пространство. Об этом сообщил 31 мая телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Уточняется, что ракета пропала с радаров в ходе полета, часть её упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. Военные Южной Кореи предположили, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе.

В свою очередь, агентство Yonhap сообщило, что власти Северной Кореи признали запуск разведывательного спутника неудачным. Причинами аварии при запуске, по данным государственного радио «Голос Кореи», стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива.

Запуск ракеты КНДР стал уже 13-м по счёту с начала текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Японии заявили о падении ракеты, запущенной Северной Кореей. Воздушные и морские суда призвали отслеживать информацию, а в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаясь к ним, сообщить об этом в службу безопасности на море.