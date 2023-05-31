Пхеньян, 31 мая, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В КНДР заявили, что при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя, а также пообещала в ближайшее время повторить попытку. Об этом в среду, 31 мая, сообщило северокорейского Центральное телеграфное агентство.

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«Во время нормального полёта новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» после отделения первой ступени не запустил двигатель второй ступени, в результате чего ракета потерял свою движущую силу и упала в Жёлтое море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальное агентство комического развития пообещало немедленно начать расследование и последующее устранение серьёзных дефектов, выявленных при запуске ракеты-носителя.

Как ранее стало известно ИА Регнум, ранее запущенная Северной Кореей ракета-носитель не вышла в космическое пространство после того, как пропала с радаров. В службе безопасности на море Японии подтвердили, что баллистическая ракета упала в море.