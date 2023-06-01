Москва, 1 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Американские спецслужбы разработали вредоносное программное обеспечение (ПО) и внедрили его в iPhone, чтобы обойти ранее принятые российскими правоохранительными органами меры по обеспечению безопасности данных отечественных операторов связи. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Он также рассказал, на что важно обратить внимание, чтобы обезопасить свой гаджет.

bmstu.ru Виталий Вехов.

Ранее ФСБ России сообщило, что контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч смартфонов марки Apple, которые также принадлежали иностранным дипломатам в Москве. Заражению подверглись российские абоненты, а также зарубежные номера и абоненты, использующие sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ, включая страны-члены НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай. В сообщении отмечается, что мобильные устройства работали с аномальными сбоями, которые были обусловлены вредоносным ПО. В ФСБ заявили, что полученная информация указывает на то, что Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом США.

Профессор МГТУ Вехов объяснил ситуацию тем, что американское законодательство в части защиты персональных данных экстерриториально.

«Они установили правила и распространяют своё действующее законодательство в нарушение всех остальных нацзаконодательств других стран. Они на стадии завода изготовителя на материнскую плату впаивают микросхему, на которой заранее встроен код, который передается агентству небезопасности, чтобы дистанционно проводить разведку и незаконно скачивать, без разрешения абонента, данные. Это происходит давно», — рассказывает Вехов.

По его словам, неудивительно, что американцам понадобилось внедрение вредоносного ПО.

«Разработали вирусы, чтобы преодолеть блоки, защиту, которую наши правоохранители потребовали ещё некоторое время назад у операторов связи для обеспечения безопасности данных пользователей», — поясняет эксперт.

Вехов отметил, что когда в смартфон запрашивает обновление операционной системы, запускается процесс той самой передачи данных в агентство национальной безопасности США. Специалист порекомендовал пользователям заграничных смартфонов и гаджетов, особенно марки Apple, скачать стандарт — сертификат безопасности Минцифры РФ, чтобы защитить себя и свои личные данные российским законодательством.

Мнение профессора МГТУ им. Н. Э. Баумана разделяет и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он также обратил внимание на информацию, которая ранее уже активно афишировалась, о встроенных прямо на заводах-изготовителях особых чипов в импортные смартфоны.

«Смартфон — это возможность получения данных. Сейчас много информации про вопросы безопасности смартфонов. До этого говорили, что некоторое количество техники оснащено прямо на заводах вредоносным ПО. Но пока у нас нет своего телекоммуникационного оборудования, своих аналогов, то пользуемся американскими разработками», — подчёркивает Кусков.

Однако, оба эксперта не думают, что сообщения ФСБ о заражённых смартфонах как-то отразятся на пользовании заграничной аппаратурой. По словам Кускова, уже сейчас сократилась продажа техники марки Apple. Но это не зависящая от информации ФСБ ситуация, а следствие сложности в исполнении параллельного импорта.

В МИД РФ отреагировали на сообщения Службы безопасности об американском вредоносном ПО. В ведомстве отметили, что разведывательные службы Соединённых Штатов десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 1 июня, что использование айфонов в служебных целях в Администрации президента неприемлемо.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на немецкие СМИ, ранее в слитой в Сеть сводке разведки США были данные о слежке американских спецслужб за представителями оборонных ведомств Германии и Китая во время встречи 20 февраля в Берлине. В Вашингтоне не ответили на запросы изданий с просьбой подтвердить аутентичность выдержек из отчётов.