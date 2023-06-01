Москва, 1 июня, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Обвинения со стороны Финляндии, что Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, заморозив счета финских дипмиссий, являются абсурдными, так как их нарушает финская сторона, а Москва принимает ответные меры. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном 1 июня на сайте дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы неоднократно говорили о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений», — заявила Захарова.

Он напомнила, что в Финляндии российским загранучреждениям разрешили пользоваться только одним банком, а он установил комиссию на любые переводы для российских диппредставительств в размере пяти тысяч евро. Москва неоднократно поднимала этот вопрос, требуя отменить ограничения, но от Хельсинки не было реакции.

Захарова подчеркнула, что Россия ввела ответные меры только после неоднократных предупреждений, которые финские власти проигнорировали.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 17 мая сообщил о заморозке банковских счетов финского посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге. Он также заявил, что финские дипмиссии продолжат работать, так как сохранилась возможность их финансировать, хотя и стала «трудоёмкой».

В МИД на это ответили, что в отношении Финляндии приняли зеркальные меры, а для загранучреждений этой страны в России оставили возможность получать деньги через банк ВТБ.

При этом 1 мая вандалы атаковали российское консульство на Аландских островах, автономии в составе Финляндии. Они забросили на территорию миссии взрывное устройство. В российском МИД отметили, что это напрямую угрожало жизни дипломатов.

Кроме того, МИД 1 июня вызвал посла Финляндии Малену Мард. Её уведомили, что Москва с 1 июля закроет канцелярию российского посольства в финской Лаппеенранте. Вместе с тем Россия решила отозвать согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также потребовала сократить консульское присутствие республики в стране.

Российская сторона подчеркнула, что сокращение дипотношений является реакцией на конфронтацию со стороны Финляндии, и ответственность за это лежит на властях североевропейского государства.