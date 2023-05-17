Илья Питалев/РИА Новости Герб на здании посольства Финляндии в Москве

Ограничение финских дипломатических представительств в России в банковском обслуживании — это ответная мера на положение, в котором с осени 2022 года находится российское посольство в Финляндии. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявили в российской дипмиссии в Хельсинки.

«Нам оставлена возможность пользоваться лишь одним банком «Нордеа», при этом для перевода любых средств на счёт посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое к тому же взимается фактически «запретительная» комиссия в пять тысяч евро, независимо от суммы перевода», — отметили в российском посольстве.

Дипломаты также отметили, что российская сторона неоднократно предупреждала финское министерство иностранных дел, что в случае продолжения ограничений Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Сейчас, по словам российских дипломатов, финское посольство может воспользоваться услугами банка ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов финских диппредставительств, работающих в России. В ведомстве оценили проблему как серьёзную и требующую тщательного рассмотрения.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Хельсинки не считают заморозку банковских счетов финских представительств в России реакцией Москвы на антироссийские санкции. Он добавил, что посольство Финляндии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будут закрывать, несмотря на блокировку счетов.