Москва, 25 мая, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Россия с 1 сентября отзывает согласие на деятельность шведского генерального консульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу своего генконсульства в шведском Гётеборге. Об этом 25 мая сообщает МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Отмечается, что послу Швеции в Москве Малене Мард объявили об ответных действиях России на проводимый Стокгольмом конфронтационный курс. Так, с 1 сентября будет прекращена деятельность генерального консульства РФ в Гётеборге и генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Россия объявляет персонами non grata и высылает из страны пятерых шведских дипломатов, в том числе трёх сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при шведском посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая посол Швеции в Москве Малена Мард вызвана в МИД РФ из-за конфронтационного курса в отношении России.

26 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля отметила, что Москва ответит на этот шаг Швеции.

В конце марта в МИД Швеции заявили о намерении вызвать в министерство посла России Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация на сайте посольства статьи «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость общих границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного блока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России.