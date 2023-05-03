Хельсинки, 3 мая, 2023, 18:36 — ИА Регнум. На территорию российского консульства в столице Аландских островов Мариехамн вандалы забросили взрывное шумовое устройство, сообщили 3 мая в МИД России.

Veeti Davidsson. Captured by myself Мариехамн

«На территорию учреждения бросили взрывное шумовое устройство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 1 мая.

В связи с этим Россия направила Финляндии ноту протеста с требованием принять меры.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия злоумышленников представили прямую угрозу жизни сотрудников российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии начали сбор подписей за закрытие консульского отдела России на Аландских островах в Балтийском море. Петицию с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах» зарегистрировали 4 апреля, в день присоединения Финляндии к НАТО. Она доступна каждому совершеннолетнему гражданину страны на официальном ресурсе министерства юстиции Kansalaisaloite. В случае набора более 50 тыс. подписей в течение полугода парламент будет должен рассмотреть инициативу.

Позже в МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию российского диппредставительства.

После вхождения Финляндии в НАТО у некоторых политиков возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Отмечается, что Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года. В свете «натовских» присоединений ряд финских политиков озадачился идеей отменить этот статус. Что касается местной власти, то руководство, напротив, считает, что Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Такое мнение выразила премьер-министр Аландских островов Вероника Тёрнрос.