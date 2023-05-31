Сеул, 31 мая, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Дату предполагаемого повторного запуска на орбиту Земли разведывательного спутника Северной Кореей предположили в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом 31 мая сообщает агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Как сообщил агентству источник в администрации южнокорейского лидера, вероятнее всего, вторая попытка запуска спутника КНДР состоится до 11 июня.

«Мы готовимся, имея в виду такую возможность», — заявил источник агентству.

Ракету-носитель с разведывательным спутником запустила 31 мая Северная Корея в южном направлении. При запуске у ракеты возникли проблемы с двигателем, и она упала в Жёлтое море.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в КНДР, при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя. Власти Северной Кореи пообещали в ближайшее время повторить попытку.