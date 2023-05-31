В Южной Корее назвали возможную дату повторного запуска спутника КНДР
В Южной Корее предположили дату повторного запуска КНДР разведывательного спутника
Сеул, 31 мая, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Дату предполагаемого повторного запуска на орбиту Земли разведывательного спутника Северной Кореей предположили в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом 31 мая сообщает агентство Yonhap.
Как сообщил агентству источник в администрации южнокорейского лидера, вероятнее всего, вторая попытка запуска спутника КНДР состоится до 11 июня.
«Мы готовимся, имея в виду такую возможность», — заявил источник агентству.
Ракету-носитель с разведывательным спутником запустила 31 мая Северная Корея в южном направлении. При запуске у ракеты возникли проблемы с двигателем, и она упала в Жёлтое море.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в КНДР, при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя. Власти Северной Кореи пообещали в ближайшее время повторить попытку.