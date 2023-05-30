Москва, 30 мая, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты попытались скрыть неприятный факт о своей экономике, который не является секретом ни для кого в мире. Об этом 30 мая написал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Как отметил сенатор, существенный рост показателей американской экономики удивительным образом совпадает с ростом госдолга США, увеличение которого с 2000-х годов приобрело неконтролируемый характер и на данный момент идёт фактически в геометрической прогрессии.

«Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на 7 трлн долларов. Эту неприятную «деталь» пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром», — указал Пушков.

Он подчеркнул, что этот факт не является секретом для всего остального мира.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что проблема с потолком американского госдолга временно разрешилась сделкой президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Таким образом, действующий американский лидер обезопасил себя до конца своего первого срока пребывания на занимаемом им посту.

Министр финансов США Джанет Йеллен 27 мая объявила об изменении срока дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Также она призвала конгрессменов решить вопрос с потолком госдолга страны.