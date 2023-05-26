Вашингтон, 27 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила об изменении срока дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Об этом говорится в её письме к лидерам Конгресса.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга», — сказано в письме.

В минфине призвали конгрессменов решить вопрос с потолком госзадолжненности как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экономисты Goldman Sachs предположили, что резервы американского минфина уже 2 июня сократятся до $30 млрд, а 9 июня закончатся полностью. По итогам 2022 года госдолг США составил 31,42 трлн долларов.

Международный валютный фонд призывает Конгресс США незамедлительно поднять потолок госдолга и начать обсуждения по бюджету на 2024 год. Сложившаяся ситуация может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики в то время, когда в ней уже и так есть заметное напряжение.