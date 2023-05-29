Вашингтон, 29 мая, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Сделкой президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти временно разрешилась проблема с потолком госдолга. Действующий глава Белого дома обезопасил себя до конца своего первого срока пребывания в должности.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В тексте принятого законопроекта говорится, что статья, регулирующая предельный размер госдолга, не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления закона и до 1 января 2025 года.

Таким образом, Байден избавил себя от проблем с госдолгом до конца своего текущего срока, поскольку он сам или другой президент будет приведён к присяге по итогам выборов в начале 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в понедельник, 29 мая, глава Белого дома Джо Байден объявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти. Он заверил американцев, что теперь удастся избежать дефолта в стране. Законопроект рассмотрят в палате представителей и в Сенате США.

По итогам 2024 года задолженность США превысила 31 трлн долларов.

Ранее в американском минфине сдвинули срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня, если не разрешится вопрос с госдолгом.