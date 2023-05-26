Вашингтон, 27 мая, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Произошедший не так давно крах крупных банков США может стать прелюдией к более существенной финансовой нестабильности, заявили 26 мая в Международном валютном фонде (МВФ).

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

В организации спрогнозировали возможные большие сложности в американской банковской системе и небанковских компаниях из-за сохранения высоких процентных ставок.

«Чем дольше процентные ставки остаются высокими, тем выше вероятность возникновения кризисов», — подчеркнули в МВФ.

Ужесточение финансовых условий приведёт к росту банкротств, ухудшение качества кредитных портфелей и усилит стрессовую ситуацию у организаций с высоким уровнем долговой нагрузки, заключили в фонде.

Как сообщало ИА Регнум, российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков, первые пять финансовых учреждений уже обанкротились.

Федеральная резервная система и Белый дом стараются при этом убедить американцев, что банкротства банков — лишь исключения из правила, а на самом деле банковская отрасль вполне себе стабильно работает.

В марте 2023 года крах американского банка Silicon Valley Bank привёл к тому, что за пять дней после события вкладчики других банков в США сняли со своих счетов 98,4 млрд долларов.