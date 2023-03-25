Вашингтон, 25 марта, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) привел к тому, что за пять дней после события вкладчики других банков в США сняли со своих счетов 98,4 млрд, 25 марта передает телеканал CNBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

SVB обанкротился 10 марта. Журналисты отмечают, что, несмотря на панические настроения, регулирующие органы страны вновь уверяют население в устойчивости финансовой системы.

В CNBC News также отметили, что отток средств с депозитов коснулся в основном небольших финансовых организаций. Также уточняется, что на счетах банков остается более $17,5 трлн, а снятые средства составили 0,6% от суммы всех вкладов.

Кроме того, журналисты указали на то, что за последний год объем вкладов в банках и так сокращался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что банкротство Silicon Valley Bank произошло якобы не из-за слабостей в банковской системе США, а из-за неспособности руководства организации управлять рисками. Вместе с тем он всё же признал, что ФРС пропустила явные признаки будущего краха SVB.