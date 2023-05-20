Вашингтон, 20 мая, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Во время выступления на саммите G7 в Японии 20 мая президент США Джо Байден попросил журналистов «умолкнуть» вместо того, чтобы ответить на их вопрос про дефолт в Соединённых Штатах. Он произносил вступительную речь, после которой многие представители СМИ начали интересоваться у американского лидера ситуацией вокруг повышения потолка госдолга в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Умолкните, ладно? Спасибо», — с улыбкой ответил Байден.

Президент заявил, что абсолютно спокоен насчёт надвигающегося на США дефолта. Байден отметил, что провёл поэтапные переговоры с республиканцами на тему увеличения лимита заимствований.

Как сообщало ИА Регнум, о возможности дефолта при провале переговоров по повышению потолка госдолга Байден заявил 10 мая. Тогда он назвал такое развитие событий разрушительным для экономики, и вскоре глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что в течение двух недель сможет назвать точные сроки потенциального экономического краха. Она предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии исполнять свои финансовые обязательства.

Через день после этого Байден сообщил, что на переговорах с конгрессменами по поводу госдолга есть некоторые подвижки, и что критической точки пока не достигли. Затем он принял в Белом доме лидеров конгресса. Но к настоящему моменту конкретных результатов в США всё ещё нет. По информации Fox News, Байдену из-за этого даже пришлось отменить несколько запланированных ранее поездок.