Вашингтон, 10 мая, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что возможный дефолт в США обернётся проблемами для всего мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — цитирует президента его пресс-служба.

Байден считает, что надвигающийся кризис создали республиканцы — у США есть все возможности не копить долги, но при этом «экономика скатится в рецессию, репутации в мире будет нанесён чрезвычайный ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не смогут бесконечно повышать потолок государственного долга, поэтому в перспективе дефолт становится неизбежным. Об этом 10 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Байден признался, что спрогнозированный дефолт в случае провала переговоров по увеличению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики Соединенных Штатов.