Санкт-Петербург, 26 мая, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Релейный шкаф подожгли неизвестные на железной дороге в Санкт-Петербурге. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его информации, днём 25 мая диверсанты действовали на станции Дачное на перегоне Боровая — Лигово. Следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании заметил дежурный

Уточняется, что на месте преступления были обнаружены зажигалка, а также жидкость для розжига и подпаленная упаковка от зубной пасты.

Специалисты сняли отпечатки пальцев с релейного шкафа. На месте работают сотрудники экстренных служб, они устанавливают личности диверсантов.

Как передавало ИА Регнум, неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от платформы Чухлинка в Москве. возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Правоохранительные органы ищут виновных в поджоге.

Ранее диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области недалеко от Магнитогорска.

Сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

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