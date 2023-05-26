Москва, 26 мая, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от платформы Чухлинка в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По словам собеседника агентства, возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Правоохранительные органы ищут виновных в поджоге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области недалеко от Магнитогорска. Устройства отвечали за централизацию, сигнализацию и блокировку движения поездов.