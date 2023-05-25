Челябинск, 25 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области недалеко от Магнитогорска. Об этом 25 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Petrov Sergey/Global Look Press Железная дорога

По его данным, в 20 км от Магнитогорска электромеханик обнаружил два полыхающих релейных шкафа на перегоне Магнитогорск-Грузовой — Куйбас. Данные устройства отвечали за централизацию, сигнализацию и блокировку движения поездов.

Отмечается, что неизвестные сорвали замки на релейных шкафах и подожгли оборудование изнутри, оно выгорело полностью.

Уточняется, что на месте была обнаружена бутылка 1,5 л, в которой находились остатки маслянистого вещества. Задержек поездов и пострадавших не допущено. Сейчас правоохранители ищут диверсантов.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая Федеральной службы внешней разведки Украины ди версии на двухатомных электростанциях.

Задержанные задержанные ФСБ украинские диверсанты и их пособники предоставляют сведения о министерстве внешней разведки Украины, по заданию которых им предшествовала террористическая атака на Ленинградскую и Калининскую АЭС.

Отмечается, что для контрабандной доставки взрывчатых веществ спецслужбы Украины задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту город Хелм (Польша) — город Шальчининкай (Литва), далее через Белоруссию с прибытием в Ржевский район Тверской области РФ.