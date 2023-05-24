Вашингтон, 24 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Власти США изучают сообщения о том, что американская техника применялась диверсантами ВСУ при нападении на Белгородскую область, Вашингтон не одобряет использования своей военной помощи для атак на территории России и неоднократно и сообщал об этом руководителям Украины, заявили 24 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы изучаем сообщения о том, что (при нападении — ред.) могло быть задействовано американское оборудование и автомобили. Мы очень ясно давали понять, в том числе Украине, что не поддерживаем использование американского оборудования для атак внутри России», — заявил Кирби на брифинге.

Ранее представители США неоднократно заявляли, что власти Украины обещали им не применять поставляемое вооружение для атак на территории России. При этом Крым и регионы, вернувшиеся в состав России в 2022 году, в Вашингтоне частью России не считают.

Диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область 22 мая. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.

В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 террористов.

Для нападения использовалось западное, в том числе американское, оружие и техника, ранее поставленные Западом ВСУ, об этом свидетельствуют видеозаписи, распространённые Министерством обороны России. В Киеве при этом утверждают, что ВСУ «не имеют непосредственного отношения» к диверсии, которую якобы осуществили «добровольцы» — граждане России.