Москва, 24 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Запад поставляет на Украину всё больше военной техники, тем самым прямая и косвенная вовлечённость западных стран в конфликт растёт каждый день, заявил 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на использование диверсантами ВСУ западного оружия и техники при атаке на Белгородскую область.

«Для нас не секрет, что всё больше и больше техники поступает ВСУ. Не секрет, что техника используется против наших военных. С каждый днём растёт прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в конфликт. Делаем соответствующие выводы», — сказал пресс-секретарь президента.

Диверсанты проникли в Белгородскую область 22 мая. В результате атаки 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Контртеррористичесчкую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины, где продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Было уничтожено более 70 террористов.

Для атаки диверсанты, формально не имеющие отношения к ВСУ, использовали западное, в частности американское, оружие и технику, которую Вашингтон и его союзники ранее поставили в Киев. Техника была отбита у террористов при уничтожении группы, соответствующие видеозаписи были распространены Министерством обороны России.