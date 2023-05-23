Белгород, 24 мая, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале кадры, на которых запечатлены моменты уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

Кадр из видео Минобороны России Ликвидация украинской ДРГ в Белгородской области

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Российский беспилотник обнаружил колонну украинских националистов, по которой был нанесён точный удар. На территории пограничного пункта «Грайворон» была уничтожена военная техника ДРГ. Российские артиллеристы также нанесли удары по силам противника, которые успели скрыться в лесополосе.

В Минобороны РФ добавили, что благодаря совместным действиям российской авиации, артиллерии, подразделений прикрытия Госграницы Западного военного округа вторгшаяся на территорию Белгородской области диверсионно-разведывательная группа была заблокирована и разгромлена.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. На проезжую часть в Белгороде ночью 24 мая с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Система ПВО уничтожила БПЛА. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область, жена погибшего получила ранения и находится в больнице.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты Америки проанализируют сообщения об использовании американской техники в Белгородской области.