Москва, 23 мая, 2023, 17:17 — ИА Регнум. США должны выплатить компенсацию России за подрыв «Северного потока» и разрушенные города в новых регионах, заявил 23 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT:

Zuma/TASS Место утечки газа на газопроводе «Северный поток ― 2» после подрыва

«Пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств».

Он добавил, что этот процесс ещё не завершился и эта страница не закрыта:

«Во всяком случае они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно».

Также, по его словам, США должны компенсировать ущерб разрушенным городам в новых регионах. «Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги», — указал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист утверждал, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. 24 апреля Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.