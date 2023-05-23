Белгород, 23 мая, 2023, 16:02 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка в Борисовском районе Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Антон Вергун/ТАСС Росгвардия на российско-украинской границе в Белгородской области

«По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет», — написал Гладков.

Он также отметил, что некоторые Telegram-каналы интерпретировали эту информацию как заход украинских диверсантов, пытаясь навести панику среди мирных жителей.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка — сразу буду держать вас в курсе», — рассказал глава Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область днём 22 мая.

О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что зачистка на части территории региона продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщило, что прорвавшиеся на территорию Белгородской области формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.