Белгород, 23 мая, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России после нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе СК 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)», — отметили в пресс-службе.

Представители вооруженных формирований Украины совершили нападение на Грайворонский район, подвергнув жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры миномётному и артиллерийскому обстрелам, несколько мирных жителей получили ранения, напомнили в ведомстве.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.

О проникновении диверсионной группы ВСУ в Белгородскую область стало известно днём 22 мая. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. С вечера 22 мая в регионе действует режим контртеррористической операции.

Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что зачистка на части территории региона продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», и им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что прорвавшиеся на территорию Белгородской области формирования были заблокированы и разгромлены с использованием авиации и артиллерии. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.