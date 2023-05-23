Москва, 23 мая, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Проникновение диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области вызывает глубокую озабоченность, украинские боевики продолжают вести деятельность против России, и нужны большие усилия, чтобы нормализовать ситуацию, заявил журналистам 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Песков: Россия предпринимает усилия, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков

«То, что произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий».

Пресс-секретарь президента также отметил, что члены диверсионной группы, безотносительно их этнического происхождения, являются именно украинскими боевиками.

О проникновении диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. О ситуации было доложено главе государства. Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению группы вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ.

Зачистка на части территории региона продолжается, рассказал 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жители девяти населённых пунктов были «отселены», отметил он. В регионе с вечера 22 мая действует режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сообщалось о двух раненых в результате нападения мирных жителях. Погибших, по предварительным данным, нет, рассказал Гладков. Жителям пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.