Москва, 23 мая, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Проникновение диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области вызывает глубокую озабоченность, украинские боевики продолжают вести деятельность против России, и нужны большие усилия, чтобы нормализовать ситуацию, заявил журналистам 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«То, что произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий».

Пресс-секретарь президента также отметил, что члены диверсионной группы, безотносительно их этнического происхождения, являются именно украинскими боевиками.

О проникновении диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. О ситуации было доложено главе государства. Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению группы вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ.

Зачистка на части территории региона продолжается, рассказал 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жители девяти населённых пунктов были «отселены», отметил он. В регионе с вечера 22 мая действует режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сообщалось о двух раненых в результате нападения мирных жителях. Погибших, по предварительным данным, нет, рассказал Гладков. Жителям пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.