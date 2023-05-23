Белгород, 23 мая, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал о ситуации в регионе после вторжения диверсантов и обстрела населённых пунктов киевскими боевиками.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Белгород

Сложной пока остаётся обстановка в Грайворонском округе — продолжается зачистка территории силами Минобороны совместно с силовиками.

Губернатор рекомендовал местным жителям пока не возвращаться в свои дома. Как станет это безопасным, власти сообщат. ⠀

«Во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения. Причины устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем», — заверил Гладков.

Губернатор также сказал, что в сёлах, куда зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Силовики пока не дошли до них.

«Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Ждём завершения контртеррористической операции», — успокоил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский городской округ. Также в Белгородской области были зафиксированы и другие атаки со стороны киевской армии. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Повреждения получили два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.

На административное здание в посёлке Борисовка ВСУ повторно сбросили с беспилотника взрывное устройство.