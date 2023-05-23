Белгород, 23 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Белгородской области продолжается зачистка от последствий захода украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил 23 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков сообщил о продолжении зачистки Белгородской области от последствий захода украинской ДРГ
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков

«Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — написал он.

Также Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Белгородский район был обстрелян со стороны ВСУ 15 раз. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район попал трижды под обстрел, пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения в хуторе Лозовая Рудка.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено пять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Населённые пункты Грайворонского городского округа были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате 12 мирных жителей получили ранения, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян 25 раз.

В Шебекино зафиксировано два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С того же дня в регионе введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.