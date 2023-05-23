Белгород, 23 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Белгородской области продолжается зачистка от последствий захода украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил 23 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — написал он.

Также Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Белгородский район был обстрелян со стороны ВСУ 15 раз. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район попал трижды под обстрел, пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения в хуторе Лозовая Рудка.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено пять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Населённые пункты Грайворонского городского округа были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате 12 мирных жителей получили ранения, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян 25 раз.

В Шебекино зафиксировано два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С того же дня в регионе введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.