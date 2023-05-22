Белгород, 22 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В результате боёв в Грайвороновском районе Белгородской области убиты 39 украинских диверсантов. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Александр Кондратюк/РИА Новости Сотрудники пограничного управления ФСБ России

«39 диверсантов убиты в результате боёв в Грайвороновском районе Белгородской области. Несколько человек взяты в плен», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

Позже стало известно, что разыскиваются два автомобиля, на которых могут скрываться украинские диверсанты. Речь идёт о серебристом Geely и белой «Оке». Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором автомобиль Geely был обстрелян и остановлен военными с жёлтыми повязками.

Также сообщалось, что российские военные позволили украинским диверсантам пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.