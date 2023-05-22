Белгород, 22 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. По диверсантам, проникшим 22 мая на территорию Белгородской области, работают артиллерия и авиация, передаёт Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённые источники.

«Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области. В районе Дроновки массированным огнем от рубежей «отогнали» вражеский танк и несколько единиц техники. В районе Козинки сбит БПЛА, там же, предварительно, находится небольшая группа диверсантов», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ . «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — сообщил губернатор.

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