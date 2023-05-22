Белгород, 22 мая, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В Белгородской области разыскивают два автомобиля, на которых могут скрываться украинские диверсанты. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что речь идёт о серебристом Geely и белой «Оке». В Белгородской области был введён план «Перехват».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором автомобиль Geely был обстрелян и остановлен военными с жёлтыми повязками. Отмечается, что подтвердить достоверность этого видео пока не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника, сообщил губернатор. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель диверсантов ВСУ в Белгородской области — отвлечь внимание от потери Украиной Артёмовска.