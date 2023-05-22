Белгород, 22 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Белгородской области российские военные создали ловушку для украинских диверсантов. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДРГ ВСУ

Отмечается, что российские военные позволили диверсантам пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.

«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем», — приводит агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооружённые силы, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника, сообщил губернатор. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

Позже стало известно, что разыскиваются два автомобиля, на которых могут скрываться украинские диверсанты. Речь идёт о серебристом Geely и белой «Оке». Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором автомобиль Geely был обстрелян и остановлен военными с жёлтыми повязками.