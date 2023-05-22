Москва, 22 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, их выдавливают с российской территории, заявил 22 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — Верховному главнокомандующему — о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область», — сказал Песков.

По его словам, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению. «Сил и средств на месте достаточно», — добавил Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Ряд СМИ сообщил, что российские пограничники вступили в ожесточённый бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки. По предварительным данным, с обеих сторон была привлечена военная техника, работала система ПВО. Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённые источники, по украинским диверсантами работают артиллерия и авиация.

Ранее в этот день ВСУ несколько часов вели обстрел Грайворонского городского округа, отмечал белгородский губернатор. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.