Грайворонский район, Белгородская область, 22 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ с 9 часов утра 22 мая, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

Утром 22 мая в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны ВСУ. Так, из миномётов было обстреляно село Козинка. Получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Кроме того, в селе Гора-Подол в результате обстрела загорелся склад сена, в Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, а в селе Замостье был повреждён забор частного дома, рассказал также Гладков.

Как сообщалось ранее, массированный обстрел Грайворонского округа начался утром 22 мая. ВСУ стреляли по сёлам Новостроевка-Первая, Безымено, Козинка, Глотово, Доброе и Головчино. Поступала информация о гибели одного мирного жителя, власти её опровергли.

Ранее 22 мая Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию области более 70 раз. Больше всего обстрелов пришлось на Волоконовский район (31 раз) и Шебекинский городской округ (38 раз). В Грайворонском округе село Головчино попало под обстрел дважды.