Москва, 22 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский вертолёт МИ-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчётов ЗРПК «Панцирь-С1»

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое ДНР сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщил представитель ведомства.

В Минобороны также сообщили о перехвате пяти снарядов РСЗО HIMARS и уничтожении 17 БПЛА в районах населённых Пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое (ДНР), Сладкая Балка, Марфополь (Запорожская область), Сергеевка и Любимовка (Херсонская область).

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр», поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника. А в Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионных групп.