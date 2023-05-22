Москва, 22 мая, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродроме «Днепр», поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр», — сказал Конашенков.

Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты уничтожены. В результате поражены ангары с боеприпасами и вооружением, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, российские военные группировки «Юг» уничтожили ангар с оружием и военной техникой ВСУ, а также опорный пункт подразделения противника в районе Авдеевки.