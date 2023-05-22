Москва, 22 мая, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионных групп. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

Кроме того, действия ещё одной украинской ДРГ пресечены в районе Новодонецкого в ДНР.

Конашенков также отметил, что на купянском направлении поражены подразделения ВСУ около населённых пунктов Масютовка, Двуречная, Котляровка, Синьковка и Крахмальное Харьковской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 мая российские военные ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении и ещё две на краснолиманском. Кроме того, 19 мая группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области.