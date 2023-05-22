Москва, 22 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Российский FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» был успешно применён в бою. Об этом 22 мая сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя компании — производителя беспилотника.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его информации, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника дрон поразил укрепления и блиндажи ВСУ, уничтожил украинских военнослужащих.

По словам собеседника, российские военнослужащие продолжают испытывать дрон «Упырь» в условиях реального боя, при этом данный беспилотник уже зарекомендовал себя положительно, не раз сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу по поражению укреплений противника и ликвидации его живой силы.

Отмечается, что беспилотник применялся со снарядами, которые были собраны военными в полевых условиях, что позволяет экономить серийные боеприпасы.

По словам собеседника, цели, которые были поражены дроном (блиндажи и защищённые укрепления в глубине фронта), очень сложны и «затратны» для артиллерии.

«В то же время один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон. Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в «продув» блиндажа», — пояснил представитель компании.

Отмечается, что денежные средства на производство новой партии FPV-дронов «Упырь» поступают в виде пожертвований от жителей России. Собранные средства позволяют укомплектовать порядка 500 новых беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, Обуховский завод в Санкт-Петербурге создал уникальное устройство, которое при установке на летательный аппарат может обманывать системы ПВО противника, посылая ложные сигналы. Устройство представляет собой небольшую квадратную легкую электронную плату, которую можно поставить даже на небольшой беспилотник. Это же устройство может работать в качестве системы определения «свой — чужой», чтобы российские системы ПВО не стреляли в свои беспилотники.

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, проходившей с 17 по 20 мая в Минске, Россия представила в том числе дрон-камикадзе «КУБ-Э», воздушную мишень самолётного типа из состава комплекса «Адъютант», модернизированную портативную радиолокационную станцию разведки «Фара-ВР» и другие виды вооружений и боеприпасов.