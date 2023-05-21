Санкт-Петербург, 21 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Обуховский завод в Санкт-Петербурге создал уникальное устройство, которое при установке на летальный аппарат может обманывать системы ПВО противника, посылая ложные сигналы. Об этом 21 мая на телеканале «Звезда» сообщил руководитель направления по БПЛА на предприятии Егор Щербаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Устройство представляет собой небольшую квадратную легкую электронную плату, которую можно поставить даже на небольшой беспилотник.

«Он посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку», — рассказал Щербаков.

Он сообщил, что это же устройство может работать в качестве системы определения «свой — чужой», чтобы российские ПВО не стреляли в свои беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, проходившей с 17 по 20 мая в Минске, Россия представила в том числе дрон-камикадзе «КУБ-Э», воздушную мишень самолётного типа из состава комплекса «Адъютант», модернизированную портативную радиолокационную станцию разведки «Фара-ВР» и другие виды вооружений и боеприпасов. Также на стендах авиации представили многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и другие новинки авиации.

В холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в состав госкорпорации «Ростех», 15 мая сообщили, что разработали зенитно-ракетный комплекс «Птицелов» для установки на боевую машину десанта (БМД-4М). Новинка предназначается для Воздушно-десантных войск России.