Брюссель, 22 мая, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Европейского союза 22 мая обсудят новый транш военной помощи киевскому режиму и новые антироссийские санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, новый пакет санкций «вызывает возражения не только Венгрии», голосование квалифицированным большинством предпочтительнее.

Он также отметил, что в ближайшее время Евросоюз «сможет поставить» Украине истребители F-16.

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