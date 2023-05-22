Брюссель, 22 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Европейский союз приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семёрки», чтобы начать готовить условия для поставок истребителей», — сказал дипломат.

Боррель рассказал о подготовке пилотов, выразив надежду на то, что ЕС «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.

Ранее глава европейской дипломатии отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС будут обсуждаться новый транш военной помощи Украине и антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу стоит избегать конфликтов с третьими странами, не обязанными соблюдать антироссийские санкции Запада. Дипломат подчеркнул, что для европейских экономических операторов решения о соблюдении антироссийских санкций обязательны, но при этом признал, что Брюссель не может заставить другие государства соблюдать такие санкционные меры, так как последние не являются экстерриториальными.