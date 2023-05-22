Боррель: ЕС уже скоро сможет поставить F-16 киевскому режиму
Евросоюз уже скоро сможет поставить F-16 Украине, заявил Боррель
Брюссель, 22 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Европейский союз приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
«Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семёрки», чтобы начать готовить условия для поставок истребителей», — сказал дипломат.
Боррель рассказал о подготовке пилотов, выразив надежду на то, что ЕС «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.
Ранее глава европейской дипломатии отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС будут обсуждаться новый транш военной помощи Украине и антироссийские санкции.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу стоит избегать конфликтов с третьими странами, не обязанными соблюдать антироссийские санкции Запада. Дипломат подчеркнул, что для европейских экономических операторов решения о соблюдении антироссийских санкций обязательны, но при этом признал, что Брюссель не может заставить другие государства соблюдать такие санкционные меры, так как последние не являются экстерриториальными.