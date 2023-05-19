Брюссель, 19 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Европейскому союзу стоит избегать конфликтов с третьими странами, не обязанными соблюдать антироссийские санкции Запада. Об этом 19 мая заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём еженедельном блоге.

Christine Olsson/Global Look Press Жозеп Боррель

Дипломат подчеркнул, что для европейских экономических операторов решения о соблюдении антироссийских санкций обязательны, но при этом признал, что Брюссель не может заставить другие государства соблюдать такие санкционные меры, так как последние не являются экстерриториальными.

«Поэтому попытка избежать обхода наших ограничительных мер — вопрос деликатный. Нам нужно действовать осторожно и избегать конфликтов со странами, на которые не распространяется европейское право», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры в отношении Индии, перерабатывающей российскую нефть для продажи этих продуктов в Европе. При этом он уточнил, что покупка индийской стороной нефти у России — это нормальное явление.

Также 17 мая глава евродипломатии написал, что в Брюсселе не допустят угроз интересам и ценностям стран ЕС со стороны Китая и Индии, однако, по его утверждению, цели сдерживать развитие этих стран у Евросоюза нет. Также он добавил, что Европа построена на идее всеобщего процветания и «сегодня является державой мира».