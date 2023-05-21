Бразилиа, 21 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, несмотря на просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом 21 мая сообщила британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

Сам президент Украины на вопрос о том, огорчён ли он из-за несостоявшейся встречи с Лула да Силвой, заявил, что расстроиться по данному поводу должен не он, а президент Бразилии.

Как уточнили источники газеты из числа бразильских высокопоставленных чиновников, Лула да Силва не отвечал прямым отказом на просьбы Макрона о переговорах с украинским лидером, но он хочет, чтобы ему навязывали эту встречу. Также представители бразильской администрации пояснили, что у сторон «не совпали графики», так как внезапный приезд президента Украины на саммит, стал для Лула да Силвы неожиданностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украине не удалось стать центром внимания на саммите лидеров стран «Большой семёрки», который прошёл в японском городе Хиросиме. Об этом, по мнению экспертов, свидетельствует очень скромное упоминание Украины в тексте итогового коммюнике.

Саммит G7 состоялся с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. 21 мая в Хиросиме завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали 20 мая. Этот документ глава МИД Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России и к Китаю.