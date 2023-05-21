СМИ: на саммите G7 Украина отошла на второй план
Москва, 21 мая, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Киеву не удалось стать центром внимания на саммите лидеров стран «Большой восьмёрки», который прошёл в японском городе Хиросиме. Об этом свидетельствует то, что Украине как отдельной единице был уделён всего один скромный абзац из 40-страничного итогового коммюнике встречи, опубликованного МИД Японии. Об этом 21 мая сообщил «Московский комсомолец».
Отмечается, что прошедшее событие фактически стало очередной демонстрацией отчаянной атаки Запада на Россию и Китай. Эти две страны в итоговом документе фигурировали в разных вариациях практически постоянно.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что скромное упоминание Украины в тексте итогового коммюнике доказывает, что Киев — только инструмент, причём тот, который теряет свою эффективность.
«Западники себя убеждали, что Украина может стать инструментом ослабления России. Этого не получилось, и сейчас они этим озабочены», ― подчеркнул в беседе с изданием эксперт
По его мнению, такую же ситуацию страны Запада проецируют на Китай (роль Украины, по их мнению, должен сыграть Тайвань), поэтому в этом проявляется разочарование и желание подстегнуть друг друга. Он добавил, что нынешнее заседание G7 доказало, что американская стратегия по-прежнему нацелена на то, чтобы максимально консолидировать так называемое западное сообщество на обеспечение американских интересов, потому что Россия и Китай — две цели внешней политики США.
«В этом, мне кажется, смысл состоявшегося G7», ― поделился мнение Оленченко.
Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Хиросиме завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали днём ранее, 20 мая. Этот документ глава МИД РФ Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России, а также к Китаю.
Обозреватель The New York Times Питер Бейкер считает, что саммит G7 в Хиросиме стал встречей «одиноких сердец», на которой каждый из глав государств может пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди избирателей.
Директор итальянского журнала о геополитике Limes Лучо Караччоло уверен, что из-за Китая США уже не до Украины. По его словам, американское руководство намерено направить свои ресурсы на противостояние с Пекином, поэтому оно хочет, чтобы ситуация на Украине, существующая сегодня, закончилась. Караччоло добавил, что как бы ни развивалась ситуация на поле боя, США и их западные союзники достаточно ясно дали понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему пора отбить те территории, которые сможет, потому что Вашингтон намерен перейти к дипломатическому урегулированию с Россией.