Москва, 21 мая, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Киеву не удалось стать центром внимания на саммите лидеров стран «Большой восьмёрки», который прошёл в японском городе Хиросиме. Об этом свидетельствует то, что Украине как отдельной единице был уделён всего один скромный абзац из 40-страничного итогового коммюнике встречи, опубликованного МИД Японии. Об этом 21 мая сообщил «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

Отмечается, что прошедшее событие фактически стало очередной демонстрацией отчаянной атаки Запада на Россию и Китай. Эти две страны в итоговом документе фигурировали в разных вариациях практически постоянно.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что скромное упоминание Украины в тексте итогового коммюнике доказывает, что Киев — только инструмент, причём тот, который теряет свою эффективность.

«Западники себя убеждали, что Украина может стать инструментом ослабления России. Этого не получилось, и сейчас они этим озабочены», ― подчеркнул в беседе с изданием эксперт

По его мнению, такую же ситуацию страны Запада проецируют на Китай (роль Украины, по их мнению, должен сыграть Тайвань), поэтому в этом проявляется разочарование и желание подстегнуть друг друга. Он добавил, что нынешнее заседание G7 доказало, что американская стратегия по-прежнему нацелена на то, чтобы максимально консолидировать так называемое западное сообщество на обеспечение американских интересов, потому что Россия и Китай — две цели внешней политики США.

«В этом, мне кажется, смысл состоявшегося G7», ― поделился мнение Оленченко.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Хиросиме завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали днём ранее, 20 мая. Этот документ глава МИД РФ Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России, а также к Китаю.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер считает, что саммит G7 в Хиросиме стал встречей «одиноких сердец», на которой каждый из глав государств может пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди избирателей.

Директор итальянского журнала о геополитике Limes Лучо Караччоло уверен, что из-за Китая США уже не до Украины. По его словам, американское руководство намерено направить свои ресурсы на противостояние с Пекином, поэтому оно хочет, чтобы ситуация на Украине, существующая сегодня, закончилась. Караччоло добавил, что как бы ни развивалась ситуация на поле боя, США и их западные союзники достаточно ясно дали понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему пора отбить те территории, которые сможет, потому что Вашингтон намерен перейти к дипломатическому урегулированию с Россией.