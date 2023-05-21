Рим, 21 мая, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Американское руководство намерено направить свои ресурсы на противостояние с Китаем, поэтому оно хочет, чтобы ситуация на Украине, существующая сегодня, закончилась, заявил директор итальянского журнала о геополитике Limes Лучо Караччоло в интервью L’Unità.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказал Караччоло, он не верит в решающую победы ни России, ни Украины. При этом, как бы ни развивалась ситуация на поле боя, США и их западные союзники достаточно ясно дали понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему пора отбить те территории, которые сможет, потому что Вашингтон намерен перейти к дипломатическому урегулированию с Россией.

«Американцы считают, что необходимо стабилизировать фронт и полностью посвятить себя шахматной партии с Китаем. США решили сократить сроки военных действий на Украине, посмотрим, удастся ли им это», — цитирует Караччоло сайт inosmi.ru. inosmi.ru

Он добавил, что Польша заинтересована, по его мнению, в полном поражении России и в победе НАТО. Франция и Германия добиваются начала переговоров, чтобы Москва и Киев заключили перемирие.

«Как бы то ни было, последнее слово будет за Америкой и за Россией», — сказал Караччоло.

На саммите G7 в Хиросиме, завершившемся 21 мая, государства признали верным курс США по ситуации на Украине. Лидеры США, Франции, Италии, Германии, Канады, Великобритании, Японии и Европейского союза пообещали помогать Украине, в том числе вооружениями, так долго, как это будет необходимо. Политику России и Китая «Группа семи» подвергла резкой критике.

В МИД РФ назвали «Группу семи» организацией, которая необратимо деградировала. Итоговое заявление G7 Москва оценила как набор одиозных антироссийских и антикитайских выпадов.