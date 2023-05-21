Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Саммит G7 в японском городе Хиросиме стал встречей «одиноких сердец», на которой каждый из глав государств может пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди избирателей, заявил обозреватель The New York Times Питер Бейкер.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима. G7

«Для господина [Джо] Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами», — говорится в материале.

Питер Бейкер также привёл статистику, согласно которой ни один из лидеров стран «Большой семёрки» не может заручиться поддержкой большинства в собственной стране. По его словам, в наилучшей ситуации оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, деятельность которой одобряет 49% населения.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по ситуации на Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме 21 мая. Отмечалось, что глава государства прибыл в Японию на французском правительственном самолёте.