Москва, 21 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Российская система ПВО за сутки перехватила снаряды систем HIMARS, «Ураган» и крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом на брифинге 21 мая сообщил официальный представители Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО

«Средствами ПВО за сутки перехвачено 15 ракет реактивных снарядов систем HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — сообщил он.

Кроме того, российские войска уничтожили девять украинских дронов в Лозового, Тернов, Водяного, Новоандреевки (ДНР), Червоной Диброви (ЛНР) и Энергодара в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные ранним утром 21 мая обстреляли Бердянск британскими ракетами Storm Shadow. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что, по предварительным данным, в общей сложности украинские войска выпустили семь ракет, четыре из которых были Storm Shadow и три — ложные цели, предназначенные для обмана российских средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ПВО отразила атаку шести ракет, одна упала на окраине города, разрушив столовую.