Бердянск, Запорожская область, 21 мая, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Украинские военные ранним утром 21 мая обстреляли Бердянск британскими ракетами Storm Shadow. Об этом 21 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«Сегодня ранним утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску», — написал он.

Рогов уточнил, что, по предварительным данным, в общей сложности украинские войска выпустили семь ракет, четыре из которых были Storm Shadow и три — ложные цели, предназначенные для обмана российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — отметил глава движения, и уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 21 мая в городе Шебекино произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Он уточнил, что в результате обстрела нет пострадавших.