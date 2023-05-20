Пекин, 20 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Страны G7 допустили клевету и грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Пекин выразил Японии — хозяйке саммита «Группы семи» — решительный протест, сообщил МИД Китая в опубликованном 20 мая заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Группа семи не принимает во внимание серьёзную обеспокоенность китайской стороны, упорно манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на нашу страну, грубо вмешивается в её внутреннюю политику», — заявили в МИД.

Китайское внешнеполитическое ведомство заявило, что выразило решительный протест и сделало по серьёзное представление Японии как стране, принимающей саммит.

В итоговом коммюнике лидеры стран G7 заявили по поводу Китая, что с ним они намерены «строить конструктивные и стабильные отношения». Они подтвердили, что по-прежнему поддерживают политику «одного Китая».

При этом участники саммита заявили о своей обеспокоенности ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Они обвинили Пекин в попытках в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе и осудили действия китайского руководства, «направленные на милитаризацию региона». Подписавшие документ высказались в пользу мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кроме того, участники саммита заявили, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы добиться прекращения спецоперации на Украине и вывода из зоны СВО российских военных. Также G7 раскритиковала Китай за его экономическую политику.

Комментируя итоговое заявление G7, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти страны пытаются нанести удар сразу по двум странам — по РФ и по Китаю. Всё это делается ради доминирования Запада на планете, и он ни перед чем не остановится.