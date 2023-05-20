Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» выразили готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, говорится в опубликованном 20 мая итоговом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Политические подходы G7 не направлены против Китая и его экономического прогресса», — говорится в тексте документа.

При этом лидеры G7 договорились противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

Также «семёрка» подтвердила базовую позицию по Тайваню, включая политику одного Китая, и призвала к мирному решению кризиса. Лидеры выступили и против милитаризации Китая в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА Регнум, власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путем, при этом, с учётом действий Тайбэя и его поддержки со стороны США, не исключив и применения «других методов». Глава МИД Китая Цинь Ган 8 мая призвал власти США перестать поддерживать тайваньских сепаратистов и начать на практике соблюдать принцип «одного Китая», формально признаваемый Штатами.

В тот же день во время встречи с послом США в Китае Николасом Бёрнсом Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить нарушать принцип «одного Китая» и суверенитет КНР, поддерживая сепаратизм на Тайване. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США планируют передать Тайваню партию оружия общей стоимостью 500 млн долларов по ускоренной процедуре. Китайские эксперты в ответ заявили, что США своими действиями превращают Тайвань в «пороховую бочку».